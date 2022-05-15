غرفة سرية أسفل منزل في تركيا تكشف ألغاز العصر الحديدي

2022/05/15 | 13:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كُشف بشكل غير متوقع عن أعمال فنية كانت ذات يوم جزءًا من مجمّع يعود إلى العصر الحديدي، يقع أسفل منزل في جنوب شرق تركيا.ويُظهر العمل غير المكتمل موكبًا للآلهة يجسّد التلاقي بين ثقافات مختلفة.

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