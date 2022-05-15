يسرا لـCNN: كان من العار للنساء العمل في السينما..وأنا مدينة للجيل الجديد

2022/05/15 | 13:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع مسيرة مهنية تمتد إلى ما يقارب الـ 50 عامًا في مجال التمثيل، تعدّ يسرا رمزًا للتلفزيون والسينما في مصر.ودعت مؤخرًا CNN إلى موقع تصوير أحدث مشاريعها التلفزيونية "أحلام سعيدة"، لتعطينا نظرة من الداخل على شكل الحياة كممثلة مصرية.وتنسب يسرا نجاحها إلى النساء اللواتي سبقنها في صناعة الأفلام بعشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي.

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