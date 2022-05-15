التحالف الدولي يعلن قيمة المساعدات المقدمة للقوات العراقية

2022/05/15 | 13:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة ـ واع

أعلن التحالف الدولي، اليوم الأحد، عن قيمة المساعدات للعراقيين خلال الربع الأول من العام الحالي.

وذكر التحالف في بيان تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قوة المهام المشتركة عملية العزم الصلب قدمت ما يعادل 219 مليون دولار من المساعدات إلى القوات الشريكة في العراق والقوات الشريكة في سوريا في الربع الأول من السنة المالية 2022 من خلال البرنامج الأميركي لتمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش"، مبيناً أن "ذلك جاء في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على هزيمة داعش الدائمة".

واضاف، أن "البرنامج الأميركي لتمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش عبارة عن اعتماد أميركي لكل سنتين مخصص لسد الفجوات في قدرات القوة الشريكة لضمان هزيمة داعش الدائمة".

وتابع، أن "البرنامج الأميركي لتمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش قدم منذ العام 2014، أكثر من 8.9 مليارات دولار من المساعدات، تشمل الأمثلة على عمليات مناقلة المعدات المركبات العسكرية المصفحة والرافعات الشوكية وسيارات الإسعاف وشاحنات السحب وصهاريج الوقود والمياه بالإضافة إلى أصول الاتصالات التي تتراوح من أجهزة الراديو إلى أنظمة مراقبة الحركة الجوية والأسلحة".

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