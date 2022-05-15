2022/05/15 | 13:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشفت مفوضية حقوق الانسان في ديالى، اليوم الاحد، عن تسجيل 9 حالات طلاق يوميا.

وقال مدير المفوضية صلاح مهدي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "المعدل اليومي العام لحالات الطلاق في ديالى يصل الى 9 حالات وهو رقم مرتفع جدا ويثير قلقنا بشكل كبير خاصة وان المعدلات تتصاعد بشكل لافت خاصة في السنوات الاخيرة".

واضاف، ان "ثلاث اسباب رئيسية وراء النسبة الاعلى من حالات الطلاق هي الاشكاليات العائلية والعوز المادي بالاضافة الى الخيانات الزوجية لافتا الى ان نسبة كبيرة من حالات الطلاق تجري للزيجات الحديثة".

اما الناشط الحقوقي فؤاد الزبيدي فقد اشار الى ان" معدلات الطلاق السنوية في ديالى تتراوح من 2-3 الاف حالة وهو رقم مخيف ومرعب الطلاق يؤدي الى تداعيات انسانية مؤلمة خاصة اذا كان من ضحاياه اطفال صغار مؤكدا بان وجود الاف المطلقات اغلبهم بدون فرص عمل يخلق ازمات ويمثل قنابل في المجتمع في ظل ضغوط الحياة ووجود الاطفال".

واشار الى" ضرورة اعادة النظر في التشديد بملف الطلاق وضمان اعطاء فرص للازواج من اجل التريث في هذا القرار مع دعم دراسات تخرج بمقررات تؤدي الى خفض معدلات الطلاق في المجتمع العراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسع حالات طلاق يوميا في محافظة عراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسع حالات طلاق يوميا في محافظة عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).