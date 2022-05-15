انطلاق ثاني تظاهرة في ديالى تحمل 3 مطالب عاجلة للوقف السني

2022/05/15 | 13:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… تظاهر العشرات من العقود التشغيلية في الوقف السني بديالى، الاحد، رافعين 3 مطاليب عاجلة لرئاسته.وقال منذر العزاوي احد المتظاهرين في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العشرات من العقود والاجور التشغيلية في الوقف السني تظاهروا امام مبنى الوقف وسط بعقوبة لمطالبة بتسديد مستحقاتهم المتاخرة منذ اشهر طويلة”.واضاف العزاوي،ان” التظاهرة هي الثانية خلال اقل من […]

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