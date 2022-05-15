2022/05/15 | 13:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xkRNnv85lu0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق بين اجتهادات مراكز القوى الارتجالية وتعطيل الدستور.. رفض تشكيل الأقاليم إنموذجاً) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق بين اجتهادات مراكز القوى الارتجالية وتعطيل الدستور.. رفض تشكيل الأقاليم إنموذجاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).