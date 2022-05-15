الشبلي: مبادرة المستقلين موجهة لإنهاء الأزمة السياسية

2022/05/15 | 13:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب المستقل ناظم الشبلي، أن المستقلين أكملوا جميع تفاصيل وفقرات مبادرتهم، وسيتم الإعلان عنها الاحد.

وقال الشبلي إن المبادرة ستكون موجهة لجميع الكتل لإنهاء الأزمة السياسية، مشيراً إلى أن هناك توجها لدى المستقلين تشكيل لجنة بهدف التفاوض مع الأطراف السياسية، للتوصل الى حل مرضي لجميع الأطراف بشأن الأزمة السياسية الخانقة.

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