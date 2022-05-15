لذكرى شهيدة فلسطين شيرين أبو عاقلة - علاء اللامي

2022/05/15 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علاء_اللامي حول مصطلح "شهيد" وجواز الترحم على غير المسلمعلاء اللامي*بعد اغتيال المراسلة الصحافية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة بساعات قليلة، اشتغلت الماكينة الإعلامية والتواصلية المعادية على خطين؛ الأول هو التشكيك بحيثيات جريمة الاغتيال، والتي هي في واقع الأمر عملية تنفيذ إعدام ميداني واضحة الأركان والحيثيات، في محاولة لتبرئة الجيش الصهيوني من تبعاتها، وكأنها جريمة القتل الأولى بحق الصحافيين الفل ......





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