2022/05/15 | 14:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NrYCgik6a3o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل يتقارب الاطار والتحالف الثلاثي بعيدا عن المالكي؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل يتقارب الاطار والتحالف الثلاثي بعيدا عن المالكي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).