زراعة كربلاء تعلن مكافحة حوالي 50% من بساتين النخيل

2022/05/15 | 14:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤكدا استخدام مبيدات رصينة ومعتمدة لدى وزارة الزراعة.

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