تفاصيل قروض مبادرة البنك المركزي بمحورها الزراعي

2022/05/15 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد المصرف الزراعي التعاوني، اليوم الأحد، ان مبادرة البنك المركزي العراقي في محورها الزراعي تضمنت نحو عشرة أغراض زراعية.وقال مصدر للمكتب الاعلامي في المصرف لـ _بغداد اليوم) ان "المشروعات الزراعية المستهدفة في مبادرة البنك المركزي شملت مشاريع (انشاء حقول دواجن – معامل العلف- تشغيل حقول الدواجن – انشاء وتأهيل وتشغيل المفاقس- تربية أبقار الحليب المستوردة نوع هولتشتاين، فريزيان- شراء الحاصدات والمكننة الزراعية- مضخات الماء التي تعمل بالطاقة الشمسية- منظومات الري الحديثة- انشاء البيوت الزجاجية المكيفة- انشاء بساتين النخيل في الأراضي الصحراوية".

وأضاف ان "ثمة مشروعات أخرى سيتم تحديدها لاحقا من قبل اللجنة العليا المشرفة على المبادرة".

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