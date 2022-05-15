2022/05/15 | 14:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب باسم خشان، إن بإمكان المستقلين والحركات الناشئة، أخذ مبادرة تشكيل الكتلة الأكبر، من دون محاولة التسرب إلى التحالفات والكتل الأخرى.

واضاف خشان في تدوينة ان كل الاتفاقات التي تتم قبل تسجيلها ليس لها أية قيمة قانونية، ولذا بإمكاننا، نحن المستقلون والحركات الناشئة، أن نبادر الى تشكيل هذه الكتلة، لافتاً الى ان كل الأطراف أدركت إن مركب الحكومة لن يجري بغير أشرعة المستقلين من دون التنازل للأخرين باتفاقات مذلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باسم خشان: بإمكان المستقلين تشكيل الكتلة الأكبر بلا اتفاقات مُذلة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باسم خشان: بإمكان المستقلين تشكيل الكتلة الأكبر بلا اتفاقات مُذلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).