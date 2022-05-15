المئات يتظاهرون في تونس للمطالبة بعزل الرئيس

2022/05/15 | 14:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل "الحرة" في تونس، الأحد، بانطلاق مسيرة احتجاجية لمعارضي الرئيس التونسي، قيس سعيد، في شارع "الحبيب بورقيبة" وسط العاصمة تونس.

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