بلدية كربلاء:عدد سكان المحافظة سيصل في عام 2025 الى اربعة ملايين ونصف المليون نتيجة الهجرة العشوائية

2022/05/15 | 14:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير بلدية كربلاء المقدسة المهندس

حسن الشريفي ان التخصيصات المالية ضمن

الموازنة العامة التي تحتاجها محافظة

كربلاء المقدسة لتنفيذ مشاريعها

الخدمية لاتكفي..

واوضح الشريفي في حديث صحفي تابعته

وكالة

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