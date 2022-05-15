محافظ طهران يزور كربلاء ويستقبل محافظها.. بحثا ملف دخول الزائرين خلال الاربعين

2022/05/15 | 14:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار محافظ طهران محسن منصوري، الاحد،

محافظة كربلاء المقدسة، واستقبل

محافظها المهندس نصيف جاسم الخطابي،

وبحثا ملف دخول الزائرين الايرانيين

خلال زيارة الاربعين.





وذكر مكتب محافظ كربلاء، في بيان تلقته

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