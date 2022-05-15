محافظها: كربلاء في الترتيب قبل الاخير بقائمة التخصيصات المالية ويكشف عن احباط تهريب للحنطة

2022/05/15 | 14:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ كربلاء، اليوم الاحد، ان

المحافظة في الترتيب قبل الاخير بقائمة

التخصيصات المالية، كاشفاً عن القبض

على مجموعات تهرّب محصول الحنطة الى

خارج المحافظة.

وقال المهندس نصيف الخطابي، في حديث

لوكالة

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