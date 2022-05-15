اياد علاوي : الجفاف يدق ناقوس الخطر في بلاد الرافدين

2022/05/15 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي من المخاطر التي تهدد البلاد بسبب الجفاف.وقال علاوي في بيان ان شح المياه وخطر الجفاف يدقان ناقوس الخطر في بلاد الرافدين حيث يشير تقرير الامم المتحدة بانخفاض منسوب نهري دجلة والفرات بنسبة ثلاثة وسبعين بالمئة وهو مؤشر خطير يوجب على الحكومة التعامل معه بجدية ومعالجة الاسباب التي أدت اليه والتي أثرت سلباً حتى على القطاع الزراعي مضيفا ان ذلك يتطلب خططًا واقعيةً وحلولًا حقيقية ومستعجلة بشأن حصص العراق المائية مع تركيا وإيران بعد قطعهما لأغلب الروافد المائية التي تنطلق من أراضي البلدين

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