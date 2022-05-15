شاهد بالفيديو.. إنفاق أكثر من 300 مليار دينار منذ 2017 حتى الآن و مستشفيات نينوى معظمها من الكرفانات | الشرقية

2022/05/15 | 14:35 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AF1a806MiNI

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