كل ما قد تحتاج معرفته عن الانتخابات البرلمانية اللبنانية

2022/05/15 | 14:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت الاقتراع في الساعة 7 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأحد في لبنان حيث يصوت المواطنون لانتخاب برلمان جديد للمرة الأولى منذ انتفاضة 2019 والأزمة الاقتصادية وانفجار ميناء بيروت.يتحدث بن ويدمان من CNN إلى الناخبين في تقرير يعاين فيه الانتخابات.

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