2022/05/15 | 14:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة الحج تحذر من روابط برمجية خبيثة تدعي وجود تسجيل للحج.

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