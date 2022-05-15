كريم: الأنيق بإمكانه خطف الوصافة

2022/05/15 | 14:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعرب اللاعب السابق لنادي الطلبة خلف كريم، عن ثقته بقدرة الانيق في حصد المركز الثاني في الدوري الممتاز.وقال كريم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المباريات القادمة ليست صعبة لينهي الطلبة الدوري الممتاز في المركز الثاني بالرغم من المنافسة الشرسة من نفط الوسط والجوية والزوراء”.وبين ان “نادي الطلبة للاسف يتعرض لحملة تسقيطية […]

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