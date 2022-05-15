هيئة الحج توجه دعوة للمشمولين بالحج

2022/05/15 | 14:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

وجهت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الاحد، دعوة للمشمولين بالحج الى مراجعة مراكز الفحص في بغداد والمحافظات.

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "بالتعاون مع وزارة الصحة فعلت (لجان الاستطاعة) في بغداد والمحافظات، وباشرت عملها لفحص الحجاج طبيا والتأكد من قابليتهم البدنية وسلامتهم العقلية"، مبيناً أن "ذلك جاء لضمان ادائهم لمناسك الحج بشكلها الصحيح".

وأضاف البيان أن "اللجنة ستثبت خلال عملية فحص المقبلين على الحج موقفهم التلقيحي المضاد لفيروس كورونا وتوفر بطاقة اللقاح لديهم".

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