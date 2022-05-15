المحكمة الاتحادية تحكم بإلغاء قانون الأمن الغذائي المرسل من الحكومة للبرلمان

2022/05/15 | 14:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الأحد، قرارا بإلغاء قانون الأمن الغذائي.

وقال النائب مصطفى سند، عبر "الفيسبوك"، إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت اليوم، حكما بإلغاء قانون الأمن الغذائي الذي أرسله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب العراقي".

واضاف، أن "ذلك جاء بناء على دعوى النائب باسم خشّان".

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