بغداد ترسل 200 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي كردستان

2022/05/15 | 14:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاحد، عن ارسال 200 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي كردستان.

وقال مصدر مطلع في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "وزارة المالية الاتحادية ترسل مبلغ 200 مليار دينار وتودعها في حساب البنك المركزي فرع اربيل لتمويل رواتب موظفي الإقليم".

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