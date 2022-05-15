2022/05/15 | 14:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

انتخبت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، اليوم الاحد، رئيسا ونائبين للجنة.

وقال بيان لمجلس النواب تلقته (بغداد اليوم)، ان "لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين عقدت بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب الاستاذ حاكم الزاملي وحضور اعضائها يوم الاحد 2022/515 اجتماعها الاول بمقر اللجنة في مجلس النواب ".

واضاف "تم خلال الاجتماع انتخاب النائب احمد عبدالله محمد الجبوري رئيساً للسن للجنة الشهداء النيابية".

الى ذلك عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية اجتماعها الأول الدورة الخامسة الفصل التشريعي الاول لأنتخاب الرئيس ونائبيه، بحضور الزاملي وأعضاء لجنة حقوق الانسان.

وقال بيان للمجلس انه "تم التصويت على رئاسة اللجنة بحضور النواب السيد ارشد الصالحي و وحدة الجميلي ونيسان الزاير و فاروق حنا عتو و سعده الحسيناوي وسهى السلطاني وحسين علي المردان يوم الاحد الموافق ١٥/٥ /٢٠٢٢ وجرى خلال الاجتماع مناقشة عامة فيما يخص آلية عمل اللجنة للمرحلة القادمة وضرورة وضع خطة استراتيجية مفصلة للعمل بشكل جدي والتمسك بروح العمل الجماعي".

وأضاف، ان "النائب فاروق حنا قدم بالتنازل عن حقه كرئيس السن والتصويت على اختيار النائب أرشد الصالحي رئيس اللجنة الاكبر سنا والنائب وحدة الجميلي النائب الأول للجنة والنائب نيسان الزاير النائب الثاني للجنة".

من جانبه أكد الزاملي، أن "اللجنة من أهم اللجان وستسعئ رئاسة المجلس بتقوية عملها من خلال تقديم الدعم كامل لملف حقوق الإنسان ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنتا الشهداء وحقوق الإنسان النيابيتان تنتخبان رئيسيهما ونوابهما) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنتا الشهداء وحقوق الإنسان النيابيتان تنتخبان رئيسيهما ونوابهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).