هيئة الحج تحذر من روابط برمجية

2022/05/15 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادحذرت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الأحد، المواطنين من التعامل مع المواقع الالكترونية والصفحات الوهمية التي تدعي وجود تسجيل لموسم الحج المقبل.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "بالتزامن مع قرب موسم الحج تظهر مواقع الكترونية وصفحات وهمية تنشر "روابط" تدعي فيها وجود مقاعد حج مجانية ضمن وزارة الحج والعمرة السعودية وتحث المواطنين الى التسجيل عبرها".

واشارت الهيئة الى ان"هذه الروابط في الحقيقة هي برمجيات "خبيثة"، يكون فيها المواطن فريسة سهلة للقراصنة الذين يقومون بالاستيلاء على معلومات ضحاياهم، لاستخدامها في أغراض خاصة أو ابتزازهم بها".

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