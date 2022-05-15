فرية استقلالية بعض النواب .. فندها من اطلقها!! - علي عرمش شوكت

2022/05/15 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت استبشر الشعب العراقي بفوز عدد من المرشحين في الانتخابات البرلمانية العراقية الاخيرة، وكان بمثابة تنفس الصعداء، بسبب الاختناق والانحطاط في العملية الانتخابات، التي غالباً ما تحكمها قوانين اقل ما يقال عنها غير عادلة، ومصحوبة بتزوير نتائجها..



فحصل تصورلدى الناس بان هؤلاء طوق نجاة حيث عقدت عليهم الامال كنافذة برلماية للتغيير.



ولكن عند رصيف العبور الى ضفة تشكيل الحكومة تبين ان اغلب النواب المستقلين ق ......





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