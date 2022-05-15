2022/05/15 | 15:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر المدير الأقدم لبرنامج العراق في دائرة الأمم المتحدة بيير لودهامر من المخاطر التي تهدد حياة العراقيين بسبب وجود مساحات كبيرة من الاراضي المزروعة بالالغام.وأكد المسؤول الأممي ان حجم التلوث بالالغام في العراق كبير جدا بسبب تداعيات الحروب المتعددة منذ العام الف وتسع مئة وثمانين وما تبعها من قيام داعش بزراعة عبوات مبتكرة يصعب تفكيكها وازالتها في الف وخمس مئة واثنتين وعشرين منطقة موزعة بين ست محافظات مبينا ان تلك البيانات تضع العراق ضمن الدول الخمس الاولى في العالم الأكثر تلوثاً بالألغام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول أممي: العراق من بين الدول الخمس الأولى الأكثر تلوثا بالألغام) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول أممي: العراق من بين الدول الخمس الأولى الأكثر تلوثا بالألغام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).