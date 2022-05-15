بالأرقام.. المرور العامة تكشف عدد السيارات في العراق

2022/05/15 | 15:14 - المصدر: وكالة خبر

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كشف مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل، اليوم الأحد، عن عدد السيارات في العراق.

وقال اللواء طارق اسماعيل مدير المرور العامة في مؤتمر صحفي عقده في بغداد وحضره مراسل وكالة خبر برس واخ ان “هناك كم هائل من المركبات الاي دخلت البلاد بعد 2003 والامر مضطرب لزيادة اعداد المركبات مع بقاء شوارع بغداد والمحافظات على حالها ولم تشهد الطرقات منذ 30 عاما اي تطوير الا بشيء خجول جدا وان السيارات التي دخلت البلاد يكاد يكون 7 مليون مركبة عدا اقليم كردستان وقد يكون في كل بيت عراقي ثلاث سيارات مما سبب عبء على الشارع”.

وبين ان “المرور ليس لتنظيم السير فقط وانما مرتبط بالمحافظة التي مسؤولة عن الحمولات بالطرق العامة ومرتبط بامانة بغداد والبلديات والنقل الخاص ومديرية الطرق والجسور وباقي الدوائر ذات العلاقة والمواطن هو محور عمل جهاز المرور وقياس نظام الدولة قياس بالنظام المروري من خلال الثقافة الطوعية وليس القانون”.

وأضاف ان “التوعية المرورية الطوعية لبناء الدولة كلما كانت ثقافة وتطور المجتمعات توجد هناك نظام صحيح، كما ان هناك تقدم بخدمة الطرف والجسور والانفاق وتأثيث الشوارع ولاتوجد حماية للطرق العامة والسريعة وحتى الداخلية والجزر الوسطية من اليمين والشمال والمرور مرتبط امانة بغداد والطرق والجسور وهما اكثر دائرتين اضافة الى النقل من خلال الكراجات النظامية الصحيحة وساحات الوقوف، كما ان هناك اخطاء وتقدم خجول جدا بتأثيث الشوارع وتخطيطها وحمايتها وانارتها ولكن السائق تقع عليه المسؤولية الكبرى لان هناك علاقة بين الشارع والمركبة والسائق وهذا المثلث يتضمن حماية السائق والممتلكات العامة واي خلل تكون مشكلة”.

وتابع اللواء طارق اسماعيل مدير المرور العامة ان “هناك انشغال للسائق بالهاتف النقال وعدم التزامه بالعلامات المرورية ليرتكب المخالفات”.

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