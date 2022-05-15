وزير الصدر يعلن تشكيل لجنة لمتابعة قضية فساد في الناصرية: سيكون هناك موقف!

2022/05/15 | 15:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن صالح محمد العراقي، وزير زعيم التيار الصدري، مقتدي الصدر، منذ قليل، تشكيل لجنة لمتابعة قضية فساد في سيد دخيل بمدينة الناصرية في محافظة ذي قار.

وقال وزير الصدر، في منشور عبر صفحته على “فيس بوك”: “قبل عدة أشهر بلغنا بأن أهالي (سيد دخيل) في محافظة الناصرية يعانون من الفسـاد في قضية شط آل ابراهيم، ولذا قد تابعنا الأمر ولم يصل إلى نتيجة ما”.

وتابع: “ومن هنا كلّفنا رئيس الكتلة الصدرية ورئيس الهيئة السياسية وممثل عن الحنانة بمتابعة الأمر خلال مدة أقصاها 20 يومًا”، مضيفًا: “إن لم يصلوا إلى نتيجة فلنا موقف آخر”.

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