2022/05/15 | 15:24 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بدا صلاح قريبا من التتويج بالجائزة للمرة الثالثة بعد ابتعاده بفارق كبير من الأهداف قبل أسابيع، لكنه واجه عقما تهديفيا مؤخرا، في الوقت الذي تألق سون.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("طبعا".. صلاح واثق قبل "معركة" ريال مدريد ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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