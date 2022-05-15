"طبعا".. صلاح واثق قبل "معركة" ريال مدريد

2022/05/15 | 15:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدا صلاح قريبا من التتويج بالجائزة للمرة الثالثة بعد ابتعاده بفارق كبير من الأهداف قبل أسابيع، لكنه واجه عقما تهديفيا مؤخرا، في الوقت الذي تألق سون.

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