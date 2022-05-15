المحكمة الاتحادية تقرر الغاء مشروع قانون إلامن الغذائي

2022/05/15 | 15:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، إلغاء مشروع قانون إلامن الغذائي، بعد الدعوى المقدمة من قبل النائب باسم خشان.

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