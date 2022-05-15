الموارد المائية تستجيب لدعوة الصدر بشأن ملف مياه ال إبراهيم بذي قار

2022/05/15 | 15:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

اعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، عن استجابتها بشأن ملف مياه ال إبراهيم بذي قار.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "أشارة للمناشدات الواردة لمكتب مقتدى الصدر بخصوص معالجة المشاكل في شط ال ابراهيم في محافظة ذي قار، وجه وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني بتشكيل خلية أزمة عاجلة وفورية وبأشرافه ومتابعته لمعالجة المشاكل وأيصال المياه لمستحقيها وتقليل الضرر على المواطنين دون أي تأخير".وكان صالح محمد العراقي، وزير زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وجه في وقت سابق من اليوم الأحد، تشكيل لجنة لمتابعة قضية فساد في سيد دخيل بمدينة الناصرية في محافظة ذي قار.وقال وزير الصدر، في منشور عبر صفحته على الفيس بوك: "قبل عدّة أشهر بلغنا بأن أهالي (سيد دخيل) في محافظة الناصرية يعانون من الفـسـاد في قضية شط آل ابراهيم، ولذا قد تابعنا الأمر ولم يصل الى نتيجة ما".

وتابع: "ومن هنا كلّفنا رئيس الكتلة الصدرية ورئيس الهيئة السياسية وممثل عن الحنانة بمتابعة الأمر خلال مدة أقصاها 20 يوماً"، مضيفاً: "إن لم يصلوا الى نتيجة فلنا موقف آخر".

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