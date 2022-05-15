2022/05/15 | 15:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اليوم الذي نُقلت فيه بيلين شواب البالغة من العمر عامين لإجراء عملية جراحية لزرع كبد جديد، كانت تعاني من الهذيان، وبشرتها برتقالية اللون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("هل سأستعيد طقلتي".. هكذا أثّر مرض التهاب الكبد الغامض على طفلة سليمة بسرعة صادمة بأمريكا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("هل سأستعيد طقلتي".. هكذا أثّر مرض التهاب الكبد الغامض على طفلة سليمة بسرعة صادمة بأمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).