2022/05/15 | 15:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خمس لجان برلمانية تنتخب رؤساءها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/15 | 15:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

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