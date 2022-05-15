متظاهرون غاضبون يغلقون بوابة شركة ديالى للصناعات الكهربائية

2022/05/15 | 15:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اغلق العشرات من خريجي المعاهد التقنية، الاحد، بوابة شركة ديالى للصناعات الكهربائية قرب بعقوبة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال عضو تنسيقية التظاهرة محمد حسن في حديث لـ /المعلومة/، ان “العشرات من خريجي المعاهد التنقية اغلقوا قبل قليل بوابة شركة ديالى للصناعات الكهربائية قرب بعقوبة احتجاجا على على […]

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