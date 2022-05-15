ترامب: مستحيل أن يستكمل ماسك صفقة تويتر

2022/05/15 | 15:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب الذي دشن انطلاف موقع "تروث" للتواصل الاجتماعي، في فبراير الماضي، أنه من المستحيل على الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، في الاستمرار في صفقة الاستحواذ على أكبر شركة منافسة له "تويتر".

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