2022/05/15 | 16:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينها آلية اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء..(بغداد اليوم) تنشر مبادرة النواب المستقلين لفك الانسداد السياسي

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