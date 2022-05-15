10 من أشهى الشطائر في العالم.. كيف يمكنك إعدادها؟

2022/05/15 | 16:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشطائر..هي الطعام الأكثر تواضعًا والأكثر رواجًا في العالم.ويصعب أن تجد بلدًا لا يحوي مطبخه على نوع من الخبز يُحشى بمكونات تهدّئ من جوعك.ويشبه الترحال بين هذه الشطائر السفر حول العالم.

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