استجابة لمكتب الصدر.. تحرك حكومي عاجل بشأن شط آل إبراهيم

2022/05/15 | 16:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيصال المياه لمستحقيها وتقليل الضرر.

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