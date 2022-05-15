2022/05/15 | 16:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة علاء كاظم المحمداوي، اليوم الأحد، تسجيل أكثر من 30 ألف ولادة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي في جانب الرصافة.

وقال المحمداوي في بيان إن “صحة الرصافة سجلت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 الربع الأول نحو 30 الفا و 148 ولادة في المستشفيات الحكومية والأهلية”.

وأضاف ان “الولادات كانت بواقع 15 الفا و 627 ولادة ذكور ونحو 14 الفا و521 ولادة اناث”، مشيرا الى ان “الولادات كانت نحو بواقع 17 الفا و 297 ولادة في المستشفيات الحكومية بنحو 12 الفا و 280 ولادة طبيعية و5 الاف و 917 ولادة قيصرية”.

وأوضح المحمداوي ان “المستشفيات الاهلية شهدت ولادة 12 الفا و 851 ولادة بواقع 1264 ولادة طبيعية و نحو 11 الفا و 587 ولادة قيصرية”.

وأشار الى ان “هناك جهودا موسعة في صحة الرصافة للتوسع بالخدمات الصحية للنسائية والأطفال اخرها اكمال مستشفى السلامة في الزعفرانية لتكون مخصصة للأطفال”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكثر من 30 الف ولادة في الرصافة خلال 3 اشهر فقط) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكثر من 30 الف ولادة في الرصافة خلال 3 اشهر فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).