حزب الله سيد التهديد والتضليل

2022/05/15 | 16:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نكهة الانتخابات اختلفت هذه المرة عن سابقاتها نظراً لما آل إليه حال اللبنانيين من تدهور غير مسبوق، فنتاج سياسات المتسلطين على البلد لم تعف أي بيت لبناني من آثارها الكارثية.

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