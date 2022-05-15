موجة جديدة من الغبار في طريقها الى العراق (خريطة)

2022/05/15 | 16:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير التنبؤات الجوية، الأحد، إلى قدوم

موجة جديدة من الغبار تؤثر على معظم

مناطق البلاد بشكل متفاوت.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية في

تدوينة، تابعتها وكالة نون الخبرية، إن

"موجة من الغبار الكثيف تشك

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