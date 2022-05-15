2022/05/15 | 16:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لليوم الثالث من دون وفيات.. تعادل حالات الاصابة والشفاء بكورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لليوم الثالث من دون وفيات.. تعادل حالات الاصابة والشفاء بكورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).