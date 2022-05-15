الاتحادية تعثر على قنابر هاون وعبوات ناسفة خلال عمليات تفتيش في كركوك

2022/05/15 | 16:30 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، عن العثور على قنابر هاون وعبوات ناسفة خلال عمليات تفتيش في كركوك .

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في تفعيل العمليات الاستباقية وتطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية ، نفّذت قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري وقوة من فوج مغاوير الفرقة ومفرزة من الجهد الهندسي ، عملية تفتيش المنطقة المحاذية لـ(وادي النفط) في قضاء الحويجة بكركوك ضمن قاطع مسؤولية الفوج الأول ، أسفرت عن العثور على 4 قنابر هاون مختلفة الأنواع ".

واضافت انه "في ذات السياق نفّذت قوة من اللواء الآلي الثاني الفرقة الآلية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري عملية تفتيش (وادي زغيتون) ، أسفرت عن العثور على 2 عبوات ناسفة ، قنبرة هاون ".واشارت القيادة الى انه "تم رفعها وإتلافها من قبل مفارز الجهد الهندسي" .

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