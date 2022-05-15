واشنطن بوست: تدفق الاسلحة غير المسبوق الى اوكرانيا يثير مخاوف تهريبها الى الجماعات الارهابية

2022/05/15 | 16:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..اكد تقرير لصحيفة واشنطن بوست، الاحد، ان توقيع الرئيس الامريكي جو بايدن على حزمة مساعدات لاوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار يسمح بتدفق غير مسبوق للصواريخ والمدفعية والطائرات بدون طيار إلى أوكرانيا مما يثير الكثير من المخاوف والقلق بشأن تهريبها الى جهات اخرى في بلد يعتبر محور عصابات التهريب في اوروبا.تابع قناة […]

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