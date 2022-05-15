الصدمات تتوالى.. انخفاض أسعار صرف الدولار عالمياً لن يتأثر به العراق بسبب الورقة البيضاء! - عاجل

2022/05/15 | 16:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد اوضحت الخبيرة الاقتصادية سلامة سميسم، اليوم الأحد، بشأن تأثير انخفاض سعر صرف العملة عالميًا على الوضع الاقتصادي في العراق.وقالت سميسم في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إنه "بسبب الحرب بين روسيا واوكرانيا واتخاذ روسيا وسائل ضغط على الولايات المتحدة الامريكية من خلال تحديد المعاملات التجارية بين روسيا وبقية الدول بالروبل الروسي بدلًا من الدولار سيؤدي الى انخفاض سعر الدولار عالميًا".وأضافت، انه "حتى وان حصل انخفاض كبير بسعر الدولار فإن سعره سيبقى ثابتًا في داخل العراق وفقا لما حدده البنك المركزي العراقي "مشيرةً الى انه "سيؤثر فقط على من يتعاملون بالمدفوعات الدولية".وتابعت سميسم، ان "مسألة إعادة سعر صرف الدولار ليست سهلة فهي مرتبطة بقضية الورقة البيضاء التي حددت بخمس سنوات ضمن إجراءات اقتصادية وسياسية".

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