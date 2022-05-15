المرور العامة تكشف عن أعداد السيارات في العراق

2022/05/15 | 16:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تقدماً بطيئاً في تأثيث الجسور والمجسرات والانفاق والشوارع.

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