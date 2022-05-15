بحركة ذكية.. كيف أوقف أليسون تكتيك حارس تشلسي

2022/05/15 | 16:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابتكر حارس ليفربول، أليسون بيكر خدعة ذكية، لمنع نظيره حارس تشيلسي، إدوارد ميندي، من ممارسة الألعاب الذهنية على منفذي ركلات الجزاء في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ليحصد فريقه في النهاية بطولة جديدة.

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