الصدمات تتوالى.. انخفاض أسعار الدولار عالمياً لن يتأثر به العراق بسبب الورقة البيضاء !

2022/05/15 | 17:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضحت الخبيرة الاقتصادية سلامة سميسم،

اليوم الأحد، بشأن تأثير انخفاض سعر صرف

العملة عالمياً على الوضع الاقتصادي في

العراق.

وقالت سميسم، إنه "بسبب الحرب بين روسيا

واوكرانيا واتخاذ روسيا وسائل ضغط على

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